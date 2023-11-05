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الارصاد الجوية تحذر من السيول اليوم

11/5/2023 12:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الاجواء اليوم الاحد معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .
ووفق ادارة الارصاد الجوية مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، يحتمل ان تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحياناً .
وتحذر ادارة الارصاد الجوية اليوم الاحد من احتمال تشكل السيول في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة ،احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

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