بايدن يتحدث عن هدنة إنسانية في غزة

بايدن يتحدث عن هدنة إنسانية في غزة
التاريخ
11/5/2023 12:11:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إحراز تقدم في التوصل إلى هدنة إنسانية في العدوان على قطاع غزة.
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