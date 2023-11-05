كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية جديدة فجر اليوم

كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية جديدة فجر اليوم
التاريخ
11/5/2023 12:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام قبيل فجر اليوم الأحد أنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) بقذائف "الياسين 105".
وكان مراسل الجزيرة أفاد قبل ذلك بتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.
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