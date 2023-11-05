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كتائب القسام تعلن تنفيذ عملية جديدة فجر اليوم

11/5/2023 12:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام قبيل فجر اليوم الأحد أنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) بقذائف "الياسين 105".
وكان مراسل الجزيرة أفاد قبل ذلك بتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.

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