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الخارجية العدوان الهمجي لقوى الاحتلال على المدنيين العزل في غزة أدى إلى مجازر مروعة

11/5/2023 12:04:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ضرورة إيقاف هذه المجازر بشكل آنٍ وذلك من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الإغاثة للمتضررين من المدنيين
  • الكويت تجدد مطالباتها المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة


أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت للعدوان الهمجي الذي تستمر قوى الاحتلال بشنّه على المدنيين العزل في قطاع غزة، والذي أدى مؤخرا إلى مجازر مروعة، وذلك في عدد من المدارس والجامعات، بما فيها تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، ومستشفى النصر للأطفال، بالإضافة إلى استهداف قوى الاحتلال لخزان ماء عمومي كان يغذي عددا من الأحياء الواقعة في جنوب القطاع.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها إذ تكرر شجب الكويت وإدانتها لاستمرار استهداف قوى الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك جديد للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية كافة، لتؤكد الوزارة على موقف الكويت الداعي إلى ضرورة ايقاف هذه المجازر بشكل آن وذلك من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الاغاثة للمتضررين من المدنيين، كما تجدد الوزارة على مطالبات الكويت المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة.

MENAFN05112023000130011022ID1107373033

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