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الإعلام تطلق خدمات جديدة لتراخيص قطاع السياحة عبر منصة التراخيص الإلكترونية

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت وزارة الإعلام خدمات جديدة لتراخيص قطاع السياحة عبر منصة التراخيص الإلكترونية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الجمعة إن الخدمات تتضمن إصدار وإعادة إصدار تراخيص المنشآت الفندقية وغيرها من متطلبات تخليص الإجراءات الخاصة بالأنشطة السياحية بما يُسهل على أصحاب العلاقة إنجاز العمل بوقت وجهد أقل.
وأفادت بأن ذلك يأتي ضمن حرصها على تحقيق ركائز استراتيجيتها الرامية لتعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدمها، وذلك بتوجيهات من وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري ومتابعة وكيل الوزارة د.ناصر محيسن.
وأضافت أن ذلك يأتي أيضا مواكبة لمسار الدولة نحو التوجه لإنجاز أعمال المواطنين والمقيمين رقميا ودعم النشاط السياحي المحلي.

MENAFN05112023000130011022ID1107373031

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