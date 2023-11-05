كبير الباحثين بجامعة لشبونة يروي حكاية قرنين من الوجود البرتغالي في الخليج

فلوريس: العلاقات بين البرتغاليين وحكام الخليج تشكّلت عبر المراسلات الديبلوماسية والسياسية مع الرغبة في التجارة



الشارقة - يوسف غانم

تناول خورخي فلوريس، كبير الباحثين في المركز المشترك بين الجامعات لتاريخ العلوم والتكنولوجيا في جامعة لشبونة، التجربة البرتغالية في منطقة الخليج بين القرنين الـ 16 والـ 17، وذلك خلال جلسة عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ 42 بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

واستعرض فلوريس خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان «الإبحار في الخليج في القرن السادس عشر.. التجربة البرتغالية» عددا من المحاور، كالرحلة من غوا في الهند إلى منطقة الخليج العربي والعودة بين العامين 1520 - 1521.

مخطوطات وأوراق

واستشهد خورخي بالعديد من المصادر التاريخية والمخطوطات والأوراق البحثية التي تعرض اليوم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مشيرا إلى أن العلاقات بين البرتغاليين وحكام منطقة الخليج آنذاك تشكلت في بادئ الأمر عبر المراسلات الديبلوماسية والسياسية، إلى جانب الرغبة في التجارة واستكشاف مناطق مختلفة مثل مسقط وخورفكان، بحثا عن موارد طبيعية كانت تعتبر من أهم الموارد المستخدمة في تشييد القلاع والسفن الكبيرة، وفي مقدمة ذلك الخشب والحديد.

ويقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 60 قطعة أثرية، من المخطوطات والكتب النادرة والنقوش والخرائط والأدوات البحرية والأعمال الفنية ومواد الاستخدام اليومي، من بينها أسطرلاب نادر يعود إلى القرن الـ 17، استخدم أثناء الملاحة لإجراء قياسات أكثر دقة لمواضع النجوم، وخريطة للخليج العربي وغرب المحيط الهندي، رسمت عام 1571.