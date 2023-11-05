المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تقدم باقات مميزة للناشرين المشاركين في معرض الشارقة الدولي للكتاب

باقة المرافق الثابتة تشمل رخصة لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى 20 حصة تأشيرات



الشارقة - يوسف غانم

أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن تخصيص باقات حصرية مميزة للناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب والثقافة، خلال الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، وذلك انطلاقا من دورها الرائد في تعزيز صناعة النشر في المنطقة والعالم، وباعتبارها أول منطقة حرة مخصصة لهذه الصناعة في العالم.

مزايا استثنائية

وتتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر - لوقت محدود - باقة شركات النشر، والتي تتيح للمعنيين فرصة الحصول على رخصة أعمال وإقامة مستثمر، وتشمل الباقة العديد من المزايا التي تتضمن: رخصة أعمال، وعقد تأسيس، وعقد إيجار، وشهادة تأسيس، وشهادة أسهم، وتسجيل القنوات الإلكترونية، وبطاقة المنشأة، والفحص الطبي والهوية الإماراتية، حيث تتيح حتى 7 مساهمين.

حلول مرنة وعملية

وقال مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بالإنابة منصور الحساني: «تلتزم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر برسالتها الهادفة إلى تقديم خدمة عملاء استثنائية، وحلول مرنة وعملية تلبي احتياجات رواد الأعمال والناشرين، لذا فهي تقدم اليوم عبر منصة استثنائية وفريدة تتمثل في معرض الشارقة الدولي للكتاب، فرصة لكافة العاملين والمهتمين بقطاع النشر والصناعات الإبداعية للحصول على مزايا حصرية لباقة تطرح خصيصا للمشاركين في هذا الحدث، لتكون محفزا إضافيا لهم إلى جانب الخدمات والتسهيلات العديدة الأخرى التي توفرها المدينة لشركاتها».

وأضاف: سنواصل جهودنا الراسخة لدعم رؤية مدينة الشارقة للنشر لتكون مركزا لنمو قطاع النشر، وتوفير بيئة ملائمة للإبداع والتبادل المعرفي بين الناشرين، ودعم تحسين جودة المحتوى التعليمي والثقافي.

الخيار الأفضل

وتعد المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر الخيار الأفضل والأسهل والأسرع لرواد الأعمال والمستثمرين الراغبين بتأسيس أعمالهم في الإمارات، وتشمل بعض الجهود التي تقوم بها: التعاون مع الناشرين والمبدعين لتسهيل أعمالهم، حيث تضم أكثر من 1500 ناشر ومستثمر في هذا القطاع من أكثر من 40 دولة، وتوفر لهم فرصا لإنتاج وتوزيع المحتوى التعليمي والثقافي بجودة عالية، وتسهل وصوله إلى القراء في المنطقة وخارجها.

كما تسهم المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بدور فعال في دعم جهود محو الأمية وتعزيز التعلم من خلال شراكاتها مع هيئات حكومية وخاصة مثل جمعية الناشرين الإماراتيين. وتضم المدينة كذلك مشروع «إنغرام لايتنينغ سورس الشارقة» أول شركة طباعة حسب الطلب في المنطقة التي تساعد الناشرين على طباعة كتبهم بسرعة وجودة عالية وتوزيعها عبر شبكات عالمية، حيث تسهل هذه الخدمات على الناشرين إدارة مخزونهم من الكتب وتخفض تكاليف الطباعة.