الشارقة الدولي للكتاب 2023 يبرز إرث الإمارات وريادتها في مجال الاستدامة

إطلاق مشاريع الطاقة النظيفة والاهتمام بالمحميات الطبيعية التي وصل عددها إلى نحو 15



الشارقة - يوسف غانم

باتت الاستدامة من أهم عوامل نجاح الاستثمار الحقيقي طويل الأمد في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها والتي تعود بالنفع على باقي جوانب الحياة المرتبطة بالرخاء، وعلى هامش أنشطة معرض الشارقة الدولي الـ 42 للكتاب قدمت المستشارة د.حسنية العلي عرضا تحليليا بعنوان «الإمارات وطن الاستدامة.. الشارقة نموذجا»، أبرزت خلاله الإرث الذي تتمتع به الدولة في مجال الاستدامة بكل أشكالها، وذلك خلال جلسة تناولت خلالها العوامل المؤثرة في تشكيل الفكر المستدام لدى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومجالات الاستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية، إلى جانب نجاحات وإنجازات وطنية مستدامة.

فكر مستدام

وأشارت العلي إلى أن العوامل المؤثرة على تشكيل الفكر المستدام تشمل العوامل الوراثية والبيئية وعامل الموقف والثقافة التاريخية والدروس والعبر. وتحدثت حول الاستدامة الاقتصادية وما تجسده من تأسيس الاتحاد لتحقيق الرخاء وتنفيذ المشاريع الإنمائية والخدمية لبناء الوطن.

وتطرقت إلى الجهود التي يقوم بها حاكم الشارقة من الإرادة والعمل المتواصل والعطاء من دون حدود، والتي تتمثل في العديد من المشاريع المستدامة في مقدمتها مشروع مزرعة القمح، ومشروع مرعى النزهة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وغيرها، والتي ساهمت في العديد من الإنجازات في مجال الاستدامة الاقتصادية تمثلت بنمو الناتج الإجمالي المحلي للإمارة بنسبة 5.2 في 2022 مقارنة بالعام 2021.

الثروة الحقيقية

وعند الحديث عن الاستدامة الاجتماعية، ركز العرض على مفهوم أن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وأشارت إلى أن دولة الإمارات أسست للبناء الإنساني المستدام واهتمت بالتعليم والصحة والجوانب الاجتماعية للمواطنين، إلى جانب تمكين المرأة وبناء مجتمع يسوده العدل.

وعلى صعيد الشارقة، تطرقت إلى أن الإمارة شهدت تغييرا حضاريا بطريقة التفكير والعمل والحياة، وذكرت العديد من الأمثلة على ذلك، كتأسيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لترسيخ الروابط الأسرية ودراسة المشكلات التي تواجهها، وكذلك نظام العمل الجديد الذي اعتمد 3 أيام كعطلة أسبوعية ومنح الموظف 60 يوما إجازة سنوية، ورفع أيام إجازة الوضع للموظفات من 60 إلى 90 يوما، ليشكل هذا النظام مرحلة تاريخية وحدثا استثنائيا ساهم في تعزيز الأداء العام وتحقيق التميز المؤسسي.

كما سلط العرض الضوء على الاستدامة البيئية، حيث ذكرت العلي أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان رجل البيئة الأول، مشيرة إلى العديد من الإنجازات التي حققها كإنشاء الهيئة الاتحادية والمحلية للبيئة والاهتمام بالموارد الطبيعية ودعم المحميات والمراكز البحثية. فيما تحدثت عن النموذج الذي قدمته الشارقة في هذا الإطار بقيادة سمو حاكم الشارقة، كتأسيس المجموعة القابضة «بيئة» المتخصصة في مجال الاستدامة، وإطلاق مشاريع الطاقة النظيفة، والاهتمام بالمحميات الطبيعية التي وصل عددها إلى نحو 15 محمية.

الحداثة والتقليد

أما الاستدامة الثقافية، فقد أبرز العرض التحليلي نموذج التوازن بين الحداثة والأصالة الذي تجسده دولة الإمارات، والذي تتجلى آثاره في الاهتمام بالآثار واللقى القديمة لرصد تاريخ المنطقة، وتقدير العلماء والمثقفين، والاهتمام بالكتاب والمعرفة، وقالت: «تميزت إمارة الشارقة في المجال الثقافي والذي يحظى باهتمام ورعاية مباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث يدعم الكتاب ويعزز ثقافة القراءة، ويؤكد ضرورة إرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية، كما تفخر الشارقة اليوم باحتضان عدد من الفعاليات الثقافية الشهيرة مثل بينالي الشارقة، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب الحدث المعرفي الأكبر والأهم على مستوى العالم».