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الأشغال ممارسة لتجديد تراخيص التوقيع الإلكتروني

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة تجديد تراخيص التوقيع الإلكتروني وآخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن بالوزارة يوم الإثنين 27 نوفمبر.
وأضافت المصادر أنه سوف يعقد اجتماع تمهيدي لجميع الراغبين في الاشتراك بهذه الممارسة للرد على استفساراتهم، وذلك بغرفة الاجتماعات في إدارة مركز نظم المعلومات بمبني الوزارة- جنوب السرة يوم الاثنين 20 نوفمبر، كما يشترط أن تكون شركة كويتية مسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجهاز المناقصات العامة، وقامت بتنفيذ مشاريع مشابهة في وزارات وجهات حكومية بالكويت ولديها خبرة أعمال تمتد لعشر سنوات على الأقل، ومدة تنفيذ العقد عامان ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، والممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة.

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