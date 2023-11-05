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إلغاء مناقصة لإزالة الرمال بالطرق

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
حصلت وزارة الاشغال على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات لطلبها إلغاء مناقصة ازالة الرمال عن طرق في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء التي تم ارساؤها لعدم موافقة ديوان المحاسبة.

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