إلغاء مناقصة لإزالة الرمال بالطرق

إلغاء مناقصة لإزالة الرمال بالطرق
التاريخ
11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
حصلت وزارة الاشغال على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات لطلبها إلغاء مناقصة ازالة الرمال عن طرق في محافظات العاصمة والفروانية والجهراء التي تم ارساؤها لعدم موافقة ديوان المحاسبة.
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