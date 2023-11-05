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إضافة برامج دراسية مسموح الالتحاق بها في University Of Reading ببريطانيا

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في جامعة University of Reading بالمملكة المتحدة. وتضمن القرار:
مادة أولى: إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية الى القرار الوزاري رقم 40/2020 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:
اسم الجامعة: University of Reading.
التخصص: Linguistics. - الدرجة العلمية: M, D.
مادة ثانية: يجب أن يتّبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في الكويت.

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