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التمديد عامين للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: تمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين، اعتبارا من 9/11/2023.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

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