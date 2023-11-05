التمديد عامين للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

التمديد عامين للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
التاريخ
11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: تمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة سنتين، اعتبارا من 9/11/2023.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
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