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الجسار أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وتضمن المرسوم: مادة أولى: يعين د.محمد خالد أحمد الجسار - أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - بدرجة وكيل وزارة. مادة ثانية: على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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