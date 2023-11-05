الجسار أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة

الجسار أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة
التاريخ
11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وتضمن المرسوم: مادة أولى: يعين د.محمد خالد أحمد الجسار - أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - بدرجة وكيل وزارة. مادة ثانية: على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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