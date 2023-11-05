المستشاران خالد العثمان ونجيب الماجد وكيلان في محكمة التمييز

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيينات قضائية، وتضمن المرسوم:
مادة أولى: يعين كل من التالي اسميهما وكيلين بمحكمة التمييز، وذلك اعتبارا من 1/10/2023:
٭ المستشار خالد علي عثمان يوسف العثمان.
٭ المستشار نجيب ماجد عبدالعزيز الماجد.
مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
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