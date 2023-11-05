Sunday, 05 November 2023 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شيماء العصفور نائبا لمدير هيئة الغذاء والتغذية

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: تعين شيماء محمد عبدالله العصفور - نائبا لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية - بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية: على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
في سياق متصل، أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية عدة قرارات بمنح موظفين صفة الضبطية القضائية.
وجاء في القرار الأول:
مادة أولى: يمنح التالية اسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لـ2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون (16) لـ2019:
٭ صالح راشد العازمي - مفتش أغذية - مراقبة التراخيص الصحية - إدارة تفتيش محافظة حولي.
٭ عبدالرحمن صاهود المطيري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الجهراء.
مادة ثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
وتضمن القرار الثاني:
مادة أولى: تمنح الموظفة فاطمة حسين بن حيدر - الوظيفة: مفتش أغذية - الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019.
مادة ثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
ونص القرار الثالث على:
مادة أولى: تمنح شيخة فالح الهاجري - الوظيفة: تقني أغذية في قسم استلام العينات صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، والقرار الاداري 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الاداري 307 لسنـــة 2021.
فيما تضمن القرار الرابع:
مادة أولى: تمنح شيهانة زامل الظفيري تقني مبتدئ تغذية - صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية 112 لـ2013 والمعدل بالقانون 16 لـ2019.

MENAFN05112023000130011022ID1107373021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث