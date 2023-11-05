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مكتب الشهيد يشارك في الأسبوع الكويتي بمصر

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشارك مكتب الشهيد في الأسبوع الكويتي الـ 13 بمصر، والذي يقام تحت شعار «الكويت في مصر» خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر، برعاية رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية د.مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة 100 جهة حكومية كويتيه ومصرية.
وقال المدير العام لمكتب الشهيد صلاح العوفان إن المكتب سيعرض خلال مشاركته رؤية مكتب الشهيد التي يستمدها من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من خلال السعي ان يكون المكتب رائدا في الخدمة الوطنية كأسرة واحدة وفق جودة شاملة للنهوض بالعمل الإنساني، وفاء لشهدائنا الأبرار.
وأضاف العوفان ان المكتب سيقوم بتوزيع مطبوعات وهدايا تذكارية، ويعرض تجربة الكويت الرائدة في مجال تكريم وتخليد شهدائها الأبرار، ويتبادل الخبرات وخطط العمل والتنمية العملية والمشاركة المجتمعية مع الجهات المشاركة بالمعرض.

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