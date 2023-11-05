العبدالله التقى رئيس مجلس الدوما علاقات تاريخية تجمع الكويت وروسيا

رئيس البرلمان الروسي: نقدر جهود الكويت ومساعيها الإنسانية البارزة وحريصون على الأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب إلى آفاق أرحب وأشمل



التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رئيس البرلمان الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فالودين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية الصديقة.

ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات قيادة وحكومة وشعب الكويت إلى روسيا قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لروسيا وشعبها الصديق.

وعبر وزير الخارجية عن اعتزازه العميق بما توصلت إليه العلاقات التاريخية والصداقة الوثيقة التي تجمع الكويت بروسيا الاتحادية الصديقة من ارتقاء ونماء في جميع الميادين وبمتانة الروابط الوثيقة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، استهل رئيس مجلس الدوما حديثه بتقديم أطيب تحياته للكويت قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا حرص روسيا الاتحادية على الأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق كما تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقد أعرب رئيس مجلس الدوما الروسي في هذا السياق عن تقدير بلاده للجهود والمساعي الإنسانية الرائدة التي تقوم بها الكويت وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الديبلوماسية من أجل تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية.