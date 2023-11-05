العدل اعتماد مكافآت الأعمال الصيفية عن شهري 7 و8 لموظفي القضاء والخبراء

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
كشفت مصادر في وزارة العدل، عن أن وكيل الوزارة هاشم القلاف اعتمد كشوف المستحقين للأعمال الصيفية عن شهري 7 و8 للموظفين بمختلف قطاعات الوزارة في مرفق القضاء والخبراء الحسابين والهندسيين تمهيدا لدخولها في حساباتهم خلال أيام. وأوضحت المصادر أن الكشوف تصرف على مراحل نظرا لأعداد الموظفين في مختلف الجهات بمرفق القضاء. ولفتت إلى أن أحد القرارات تشمل منح 45 من الخبراء الحسابيين والهندسيين المكلفين بالعمل خلال شهري يوليو وأغسطس لعام 2023 المكافأة المالية المقررة لهم نظير هذا العمل تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20/2010 ووفقا للقرار الوزاري رقم 233/2011 وتعديلاته.
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