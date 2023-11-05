Sunday, 05 November 2023 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العدل اعتماد مكافآت الأعمال الصيفية عن شهري 7 و8 لموظفي القضاء والخبراء

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
كشفت مصادر في وزارة العدل، عن أن وكيل الوزارة هاشم القلاف اعتمد كشوف المستحقين للأعمال الصيفية عن شهري 7 و8 للموظفين بمختلف قطاعات الوزارة في مرفق القضاء والخبراء الحسابين والهندسيين تمهيدا لدخولها في حساباتهم خلال أيام. وأوضحت المصادر أن الكشوف تصرف على مراحل نظرا لأعداد الموظفين في مختلف الجهات بمرفق القضاء. ولفتت إلى أن أحد القرارات تشمل منح 45 من الخبراء الحسابيين والهندسيين المكلفين بالعمل خلال شهري يوليو وأغسطس لعام 2023 المكافأة المالية المقررة لهم نظير هذا العمل تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20/2010 ووفقا للقرار الوزاري رقم 233/2011 وتعديلاته.

MENAFN05112023000130011022ID1107373018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث