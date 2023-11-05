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السفير المصري لـ الأنباء إجراء الانتخابات الرئاسية في أرض المعارض الأول من ديسمبر

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
أعلن السفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، أنه تم الاتفاق على أن تكون أرض المعارض بمنطقة مشرف بالكويت مقرا انتخابيا للمصريين، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في الأول من شهر ديسمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام. وقال السفير أسامة شلتوت رئيس اللجنة الانتخابية بالكويت لـ «الأنباء»، انه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بأرض المعارض صالة (4 ب)، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من كل الاستعدادت المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية والمقرر إقامتها وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم التعاقد مع عدد من شركات الاتصالات بالكويت لتجهيز المقر الانتخابي بشبكة الإنترنت. وأضاف أنه يوجد بالكويت ما يقرب من 467 ألف مواطن مصري لديهم تصاريح عمل ويصل إجمالي عدد المصريين الى 671 الفا.
وحث السفير أسامة شلتوت الجالية المصرية في الكويت، على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كحق دستوري للمواطن المصري وللتعبير عن اختياراتهم لمن يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

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