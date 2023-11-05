السفير المصري لـ الأنباء إجراء الانتخابات الرئاسية في أرض المعارض الأول من ديسمبر

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة ابو السعود
أعلن السفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، أنه تم الاتفاق على أن تكون أرض المعارض بمنطقة مشرف بالكويت مقرا انتخابيا للمصريين، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في الأول من شهر ديسمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام. وقال السفير أسامة شلتوت رئيس اللجنة الانتخابية بالكويت لـ «الأنباء»، انه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بأرض المعارض صالة (4 ب)، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من كل الاستعدادت المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية والمقرر إقامتها وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم التعاقد مع عدد من شركات الاتصالات بالكويت لتجهيز المقر الانتخابي بشبكة الإنترنت. وأضاف أنه يوجد بالكويت ما يقرب من 467 ألف مواطن مصري لديهم تصاريح عمل ويصل إجمالي عدد المصريين الى 671 الفا.
وحث السفير أسامة شلتوت الجالية المصرية في الكويت، على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كحق دستوري للمواطن المصري وللتعبير عن اختياراتهم لمن يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.
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