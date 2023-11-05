شراء الطاقة والمياه من الغير وفق ضوابط

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022 بشأن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يستبدل بالبند رقم 11 من المادة الثانية من المرسوم رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه البند التالي: شراء الطاقة والمياه من الغير وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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