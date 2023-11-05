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شراء الطاقة والمياه من الغير وفق ضوابط

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022 بشأن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يستبدل بالبند رقم 11 من المادة الثانية من المرسوم رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه البند التالي: شراء الطاقة والمياه من الغير وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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