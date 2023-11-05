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إشهار جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء وأسماء الأعضاء المؤسسين

11/5/2023 12:04:05 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بإشهار جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء.
ونص القرار على:
مادة 1: تشهر الجمعية جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء) ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية: الى تنظيم فعاليا وندوات ومؤتمرات للتعريف بأهمية تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتوعية الجمهور في المجتمع الكويتي، تشجيع الباحثين والمهتمين بمجال البحث العلمي من خلال التعاون مع الجهات المختصة في الدولة لتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والعمل المشترك على المشاريع البحثية والتطبيقية، تقديم دورات تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الكويت وتأهيل المهتمين والطلاب لتطبيق التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، تبادل الخبرات والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، المشاركة في المؤتمرات والمناسبات الدولية المختصة بمجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمشاركة في إثراء المعرفة وتقديم الخبرات والتجارب المحلية في هذا المجال.
والأعضاء المؤسسون هم:
٭ محمد أحمد الصباح
٭ صقر مفرح الحربي
٭ د.علي حسن الفيلي
٭ يوسف بطيحان المطيري
٭ أمل فرهود العنزي
٭ د.ليلى حمد محمد
٭ عايشة محمد جشمني
٭ جمال عبدالحميد الحمود
٭ د.نوف مساعد البزيع
٭ متروك مجبل العنزي
٭ أحمد محمد الرشيدي
٭ فلاح صنتان المطيري
٭ خلف مسعود المطيري
٭ د.أحمد الديحاني
٭ عبدالله سطام الحربي
٭ غازي عبدالله ذياب الحربي
٭ غانم ناصر تركي العتيبي
٭ عبدالله غانم ناصر العتيبي
٭ عبدالعزيز يوسف المطيري
٭ مجبل هويدي البذالي
٭ محمد جاسم اليعقوب
٭ مبارك ذياب الراجحي
٭ عبدالكريم علي الفوزان
٭ علي عبدالرزاق محمد
٭ د.عمار حسن الحسيني
٭ ناصر حمد العرفج
٭ عبدالعزيز محمد البرجس
٭ عبدالهادي عالي المري
٭ محمد جاسم الكندري
٭ عادل عبدالعزيز النصار
٭ علي نداء علي الضفيري
٭ رياض ثاني العنزي
٭ سطام مفرح الحربي
٭ يوسف فرحان الحربي
٭ جاسم محمد الحربي
٭ خالد صقر الحربي
٭ نايف صقر الحربي
٭ عبدالعزيز نافل الحربي
٭ سلطان فهاد سلطان الشمري
٭ تركي مجبل العنزي
٭ فارس ذريان العنزي
٭ د.بدر ملبس الذايدي
٭ د.عايد عطا الله شحاذه
٭ هيفاء عدنان النجار
٭ بدر جري سالم
٭ ندا ناشر عوض الحربي
٭ راجح مفرح الحربي
٭ د.ناجي بدر الضفيري
٭ خالد عبدالله الحاتم
٭ مفرح صقر الحربي
٭ وليد صقر الحربي
٭ محمد ناصر العجمي
٭ ناصر ضاري العجمي
٭ بدر علي حسن شمس الدين
٭ فيصل هشام رفاعي الرفاعي
٭ محمود سامي الربيعة
٭ عصام عيسى الشطي
٭ عبدالله عادل محمد الطراروه
٭ جاسم عبدالعزيز محمد الشمالي
٭ محمد ساير زويد الشمري
٭ مبارك عامر مبارك العجمي
٭ أحمد زيد محمد الحربي
٭ ناصر محمد العجمي
ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

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