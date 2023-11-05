بالفيديو السلاحف البحرية جمعت أكثر من 500 متطوع لتنظيف شاطئ الشويخ

السفير الياباني: يجب علينا العمل معاً من أجل السلام والصداقة والحفاظ على الأرض



دارين العلي

نظمت جمعية حماية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والجمعية اليابانية حملة تنظيف شاطئ الشويخ «عملية السلاحف البحرية»، بمشاركة عدد كبير من جمعيات النفع العام والسفارة اليابانية ومؤسسات الدولة وبمشاركة أكثر من 500 متطوع. وأكد سفير اليابان لدى الكويت مورينو ياسوناري، أن حملة «عملية السلاحف، التي تنظمها الجمعية اليابانية في الكويت سنويا منذ عام 2000 ترمز إلى علاقة الصداقة الممتدة بين اليابان والكويت على كافة المستويات، مشيدا بتضاعف أعداد الجهات والأشخاص المشاركين في هذه الفعالية هذا العام عن الأعوام السابقة. وأشار إلى أن ارتفاع أعداد المشاركين في الحملة من كافة الأعمار يدل على ارتفاع الحس بالمسؤولية وكذلك نسبة الوعي البيئي لدى الشعب الكويتي. وقال إن هدف هذه الحملة هي تنظيف الشواطئ وجعلها مؤهلة لعودة السلاحف البحرية اليها بما يخدم البيئة البحرية في الكويت، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تسهم في جعل البيئة والأرض مكانا أفضل. وأضاف ياسوناري أننا نمر حاليا بأوقات عصيبة وهناك العديد من الأحداث المأساوية التي تحدث في عدد من مناطق العالم ويذهب الكثير من الضحايا وخصوصا في قطاع غزة، مؤكدا أهمية العمل المشترك في هذه المرحلة من أجل السلام والصداقة والحفاظ على الأرض التي نعيش عليها جميعا.

من جهته، قال نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان إن مشاركة الهيئة في الحملة مستمرة لأكثر من 20 عاما والغرض منها إعادة السلاحف الى شواطئ الكويت. واشاد بمشاركة السفارة اليابانية والجمعية اليابانية وجميع جهات النفع العام والجهات الحكومية المشاركة في الحملة والتي تشهد مشاركة كبيرة من العناصر الشابة والطلاب والأطفال، ما يدل على ارتفاع نسب الوعي البيئي في المجتمع. ولفت الى أن الهيئة تقوم بالعديد من المشاريع الخاصة بهذا الشأن، مشيرا الى ارتفاع نسب النفايات عالميا ما يضع الجميع أمام مسؤولية الحفاظ على البيئة التي نعيش فيها. بدورها، قالت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد إن الجمعية من مؤسسي حملة تنظيف شاطئ الشويخ التي تنظم سنويا بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والسفارة اليابانية والجمعية اليابانية، وأن عدد المتطوعين الكويتيين يزداد من عام إلى آخر حيث بلغ عدد المشاركين في الحملة امس ما يفوق الـ 500 مشارك. وأوضحت أن تنظيم الحملة وإن كان رمزيا إلا أن الرسالة التي تصل للجميع هي أهمية الحفاظ على موارد البيئة ونظافتها، مشيدة بمشاركة الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والطوارئ الطبية وبلدية الكويت وجمعية الكشافة الكويتية، لافتة إلى أن جمعية البيئة ستوثق جانبا من أنشطة المشاركين في «عملية السلاحف البحرية» المتوافقة مع برنامج سفاري الشواطئ بالجمعية. ودعت جنان بهزاد إلى حماية منطقة جون الكويت لأهميته في توفير الغذاء للسلاحف البحرية، وبينت أن «أنثى السلحفاة تضع قرابة 150 بيضة في كل مرة تضع فيها البيض، ولكن حتى في ظل الظروف الطبيعية فإن التقديرات تشير الى ان واحدا او اثنين في الألف فقط من الصغار ينجو ليصل الى مرحلة البلوغ، فهي معرضة للكثير من الاخطار مثل تعرضها للتأثيرات البشرية أو أن تأكلها سرطانات البحر او الأسماك أو الحيوانات الاخرى»، مشيرة إلى التهديدات التي تواجه السلاحف البحرية، وذكرت منها «فقدان المأوى وتدميره والناجم عن إقامة المنشآت على الشواطئ، وحوادث التعلق في شباك الصيد ونحوها، وتلوث موطنها البحري والشاطئ». وأكدت بهزاد أن هناك 4 أنواع من السلاحف البحرية تعيش في محيط شواطئ الكويت وهي معرضة للخطر الانقراض وهي ‏السلحفاة الخضراء والسلحفاة ذات الرأس الكبير والسلحفاة ذات الظهر الجلدي والسلحفاة ذات منقار الصقر، وبينت أن «السلحفاة ذات المنقار الصقر معرضة بدرجة خطيرة للانقراض وهي تضع بيضوها في الكويت وتتغذى على الإسفنجيات والحلزونات وصغار سرطانات البحر، بينما السلحفاة الخضراء معرضة أيضا للانقراض وهي غالبا ما تتغذى على الأعشاب البحرية ويصل وزنها إلى 250 كيلوغراما، وهناك السلحفاة ذات الرأس الكبير أيضا معرضة للانقراض، بينما نجد السلحفاة ذات الظهر الجلدي معرضة بدرجة خطيرة للانقراض وتتجول في بحر الكويت ويصل طولها الى 185 سم ويقتصر غذاؤها على قنديل البحر».