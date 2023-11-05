وزير الخارجية ما نشاهده في قطاع غزة يدمي القلوب وعلى المجتمع الدولي العمل على وقف هذه الحرب



المساعدات الكويتية كانت من الأولى وصولاً للمحتاجين وسنستمر في هذا المسعى والجسر الجوي لإغاثة غزة لن يتوقف لافروف: رفض قاطع للقصف العشوائي للأحياء المدنية في غزة وللحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء



بعد انتهاء المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية ونظيره الروسي تم عقد مؤتمر صحافي مشترك أعرب خلاله الشيخ سالم العبدالله عن الشكر لسيرغي لافروف على دعوته لزيارة موسكو، مبينا أن المباحثات كانت «مثمرة وبناءة» وتناولت سبل تطوير العلاقات «القوية والتاريخية» بين البلدين.

وأوضح وزير الخارجية أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات مع (الاتحاد السوفييتي) وذلك في العام 1963 إذ يحتفل البلدان هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية التي «نفخر بها وبمستواها» مشيرا إلى الاتفاق المشترك على تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. وقال الشيخ سالم العبدالله إنه أطلع وزير الخارجية الروسي على «محادثاتنا مع العراق بشأن أهمية إنهاء ترسيم حدودنا البحرية لما بعد العلامة 162 وكان هناك تطابق في وجهات النظر بأهمية إنهاء ترسيم هذه الحدود وكيفية تحقيق ذلك».

وأفاد بأن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، منوها إلى تطابق وجهات النظر بأهمية وقفها فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضاف أن ما نشاهده في قطاع غزة «يدمي القلوب» مع بلوغ عدد الضحايا نحو تسعة آلاف منهم حوالي أربعة آلاف طفل أي بمعدل ألف طفل أسبوعيا، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الحرب ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إيقافها وإدخال المساعدات.

ولفت إلى أن الكويت من أوائل الدول التي سارعت إلى إنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، مبينا أن «الطائرات الكويتية أقلعت منذ اليوم الأول... واليوم أقلعت الطائرة الحادية عشرة إلى مطار العريش لإيصال المساعدات التي بلغت نحو 400 طن تضمنت أدوية وأمورا أخرى». وذكر وزير الخارجية أن المساعدات الكويتية دخلت إلى قطاع غزة وكانت من أولى المساعدات وصولا للمحتاجين وسنستمر في هذا المسعى، وكذلك الجسر الجوي والمساعدات لن يتوقفا.

وأشار إلى بحث الحرب في أوكرانيا والتعبير عن موقف الكويت الداعي إلى وقفها في أسرع وقت ممكن واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية.

كما أشار إلى بحث الأوضاع في سورية، إذ «أكدنا موقف الكويت الواضح وأملنا وسعينا لمساعدة الشعب السوري في إيجاد الأمن والسلم الذي يستحقه».

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المباحثات تركزت على مناقشة التطورات الإقليمية، مؤكدا الرفض القاطع للقصف العشوائي للأحياء المدنية في قطاع غزة و«احتجاز الرهائن» وغير ذلك من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وأكد لافروف ضرورة «اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا وتقديم المساعدة للسكان المدنيين». ودعا إلى الإسراع في خلق الظروف المواتية لاستئناف المباحثات الشاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين و«بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار يجب العمل من أجل استئناف المفاوضات بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية». ورفض وزير الخارجية الروسي «بشكل قاطع» الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء فـ «الفكرة تتنافى تماما مع مصالح الفلسطينيين ومصر، وتتناقض مع مساعي السلام في المنطقة».

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا الوضع في سورية في ضوء عودتها إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا ضرورة «تدعيم هذه الخطوة الإيجابية بأفعال محددة من أجل تحسين الوضع على الأرض» لافتا إلى التأكيد المشترك على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة في سورية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة القاضية بضرورة الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها.

وأشاد بموقف الكويت «المتزن» حيال الأزمـــة الأوكرانية، لافتا إلى أن بلاده «لا ترى حتى الآن أي بادرة من أوكرانيا للتوصل إلى إقامة سلام عادل وحقيقي».

وذكر لافروف أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إذ «أكدنا على الدور الذي تلعبه في هذا المجال اللجنة المشتركة المعنية».

وأفاد بأن المباحثات تناولت كذلك زيادة النشاط السياحي بين الكويت وروسيا، لافتا إلى أن تضاعف عدد السياح الكويتيين القادمين إلى موسكو خلال العام الحالي جاء بفضل افتتاح خط جوي بين موسكو والكويت في فبراير الماضي علاوة على تسهيل حصول المواطنين الكويتيين على تأشيرة سياحية إلى روسيا.