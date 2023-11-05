العبدالله ولافروف ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران



بحث تداعيات قرار المحكمة العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله وحيثياته التاريخية المغلوطة.. واستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية العبدالله ولافروف ناقشا تعزيز التعاون المشترك لدعم الجهود الدولية لوقف القتال الدائر في القطاع وضمان عدم اتساع دائرة الصراع



عقدت في عاصمة روسيا الاتحادية موسكو جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف، حيث نقل وزير الخارجية في مستهل المباحثات أطيب تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وصادق تحيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت لروسيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لروسيا وشعبها الصديق، مشيدا بما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية التي تشهد عامها الـ 60 من قوة ومتانة وتعاون وثيق.

ومن جانبه، عبر وزير خارجية روسيا الاتحادية عن أطيب التحيات للقيادة السياسية في الكويت، مثمنا الروابط العميقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، معربا عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة المتميزة والتعاون القائم مع الكويت في جميع المجالات.

وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث أطر تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مواقع متقدمة وبحث كل ما من شأنه أن يحقق رؤى قيادتي البلدين الصديقين نحو المزيد من التقدم ومستقبل أرحب يعكس تلك التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الخطير في قطاع غزة ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود الدولية المشتركة لوقف القتال الدائر وضمان عدم اتساع دائرة الصراع وتكثيف التحرك الديبلوماسي والسياسي لضمان توفير المعابر الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق وتكريس العمل المشترك نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحة العراقية وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وكذلك ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران.

كما تم التطرق إلى ملف الأزمة السورية والجهود الدولية والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق.

وكانت الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي أحد محاور المباحثات وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأعاد الوزيران التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.