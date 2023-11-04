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انطلاق فعاليات معرض النقل وإعلان التشغيل التجريبى للمونوريل و11 محطة مترو.. اليوم

11/4/2023 11:57:44 PM
(MENAFN- Youm7) يشهد المعرض الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA، اليوم الأحد، البث المباشر لعدد من المشروعات، وسيتم خلالها الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/أسيوط من برج المنيا والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع .




ويقام المعرض فى نسخته الخامسة خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر "، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه .



- ويتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات وهي :-



. اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف ، مونوريل شرق وغرب النيل ، الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس .



. جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض اهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الإستثمارية في كافة قطاعات النقل



. عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة ايام المؤتمر



. توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل



. كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للإبتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية .



- يشارك في المعرض هذا العام 350 شركة من مايقارب من 50 دولة



- تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسيه وارض مصر للمعارض ) بالاضافه لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي



- كما تم توفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يومياً وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الاسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس ) حيث يتم تحرك الاتوبيسات بإتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحاً ويتم العودة في الساعة الخامسة عصراً.












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