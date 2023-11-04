وزارة التموين تواصل طرح السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. تفاصيل

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تتعاقد الوزارة بشكل مستمر على توفير المنتجات من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه جارى العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

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