وزارة التموين تواصل طرح السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. تفاصيل

(MENAFN
- Youm7) تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء السلع الأساسية مثل زيت الطعام والأرز وغيرها من كافة السلع، حيث تعقد لجنة المشتريات المركزية اجتماعات مع الموردين والشركات المنتجة للتعاقد على الكميات المطلوبة في إطار الحرص على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات أول بأول وطرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تتعاقد الوزارة بشكل مستمر على توفير المنتجات من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه جارى العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
MENAFN04112023000132011024ID1107373004
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.