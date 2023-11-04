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وزارة التموين تواصل طرح السلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. تفاصيل

11/4/2023 11:57:43 PM
(MENAFN- Youm7) تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء السلع الأساسية مثل زيت الطعام والأرز وغيرها من كافة السلع، حيث تعقد لجنة المشتريات المركزية اجتماعات مع الموردين والشركات المنتجة للتعاقد على الكميات المطلوبة في إطار الحرص على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات أول بأول وطرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تتعاقد الوزارة بشكل مستمر على توفير المنتجات من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه جارى العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.







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