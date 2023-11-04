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طرح 10 آلاف طن قمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع

11/4/2023 11:57:43 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد
البورصة المصرية للسلع
اليوم الأحد، الجلسة رقم 91 للتداول على سلعة
القمح المستورد
لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ويساهم في الحد من
غلاء الأسعار.

من المقرر أن تطرح البورصة المصرية للسلع ما يقرب من 10 آلاف طن قمح مستورد لتوفيره للمطاحن في إطار الحرص على الحد من ارتفاع اٍعار المخبوزات حيث تساهم البورصة في توفير القمح المرتبط بصناعة المخبوزات بأسعار
منخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتج في الأسواق الأخرى .








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