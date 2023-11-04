طرح 10 آلاف طن قمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع

(MENAFN
- Youm7) تعقد
البورصة المصرية للسلع
اليوم الأحد، الجلسة رقم 91 للتداول على سلعة
القمح المستورد
لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ويساهم في الحد من
غلاء الأسعار.
من المقرر أن تطرح البورصة المصرية للسلع ما يقرب من 10 آلاف طن قمح مستورد لتوفيره للمطاحن في إطار الحرص على الحد من ارتفاع اٍعار المخبوزات حيث تساهم البورصة في توفير القمح المرتبط بصناعة المخبوزات بأسعار
منخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتج في الأسواق الأخرى .
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