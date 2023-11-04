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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس

11/4/2023 11:57:41 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت وكالة "وفا" اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلى
اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.










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