حميميم: سلاح الجو الروسي يقصف أهدافا تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية في إدلب

MENAFN - Youm7) أعلن نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، السبت، أن سلاح الجو الروسي قصف مراكز تابعة للتشكيلات المسلحة في محافظة إدلب السورية.

وقال كوليت في إحاطة: "نفذ سلاح الجو الروسي غارات جوية ضد أهداف تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية المتورطة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، في بلدات فليفل وأريحا بمحافظة إدلب، تم قصف مخابئ

تحت الأرض للمسلحين ومركز تحكم في الطائرات المسيرة".

وأضاف: "قامت وحدات الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في محافظة الرقة على طول طريق عين عيسى-الترفاسية، في محافظتي الرقة والحسكة على طول طريق تل تمر-الترفاسية".

ووفقا له، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تسجيل 6 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" محافظتي حلب واللاذقية.

كما أشار إلى أن طيران ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يفتعل أوضاعا خطيرة في سماء سوريا.



