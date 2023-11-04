الكويت تجدد إدانتها لاستمرار مجازر العدوان الهمجي على المدنيين في قطاع غزة

MENAFN - Youm7) أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت، للعدوان الهمجي الذي تستمر قوات الاحتلال الاسرائيلي بشنه على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وجددت الوزراة - في بيان مساء السبت - إدانتها للمجازر المروعة التي استهدفت مؤخرا عددا من المدارس والجامعات بما فيها تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) ومستشفى النصر للأطفال، إضافة إلى استهداف خزان ماء عمومي كان يغذي عددا من الأحياء الواقعة جنوب القطاع.



كما جددت الوزارة، شجب دولة الكويت وإدانتها لاستمرار استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك جديد للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية كافة، مؤكدة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة ايقاف هذه المجازر بشكل آني من خلال وقف إطلاق النار؛ ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الاغاثة للمتضررين من المدنيين.



وأشار البيان إلى مطالبات دولة الكويت المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بضرورة حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة.