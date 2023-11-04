إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي فى نابلس

(MENAFN
- Youm7) أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عاما، أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدم والظهر والحوض، خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة المساكن الشعبية، وجرى تقديم الإسعاف الأولي لهم ونقلهم إلى المستشفى.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.
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