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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي فى نابلس

11/4/2023 11:57:40 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عاما، أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدم والظهر والحوض، خلال مواجهات اندلعت قرب منطقة المساكن الشعبية، وجرى تقديم الإسعاف الأولي لهم ونقلهم إلى المستشفى.

ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي هاجمت فيها حركة المقاومة الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 200.


ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة عسكريا على غزة، تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.








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