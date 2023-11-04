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الأردن وكرواتيا يبحثان تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة

11/4/2023 11:57:39 PM
(MENAFN- Youm7)
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي‎ غوردان غرليتش رادمان، التطورات الخطيرة في قطاع ‎غزة.



وأكد الجانبان، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف هذه الحرب "المستعرة" على القطاع وما تنتجه من كارثة إنسانية.



كما شددا على أهمية ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.












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