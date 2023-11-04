الأردن وكرواتيا يبحثان تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Youm7)
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غرليتش رادمان، التطورات الخطيرة في قطاع غزة.
وأكد الجانبان، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة تكثيف الجهود لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف هذه الحرب "المستعرة" على القطاع وما تنتجه من كارثة إنسانية.
كما شددا على أهمية ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.
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