الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدعو لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 11 (كونا) -- دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء عاجل لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة حقنا لدماء الأبرياء.
وحث البديوي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد لوقف الصراع وحماية المدنيين الأبرياء من العدوان غير المبرر.
وجدد البديوي إدانته الشديدة للقصف الوحشي الذي اقترفه الاحتلال اليوم بحق مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا بقطاع غزة الذي راح ضحيته 15 شهيدا و70 جريحا.
كان البديوي قد ندد بشدة بالهجوم الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على مدرسة الفاخورة وأكد في بيان أصدره مجلس التعاون الخليجي على موقف المجلس الثابت الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات الإغاثية والأساسية للمواطنين مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والقيام بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية الوحشية. (النهاية)
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