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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدعو لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة

11/4/2023 11:53:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 11 (كونا) -- دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء عاجل لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة حقنا لدماء الأبرياء.
وحث البديوي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد لوقف الصراع وحماية المدنيين الأبرياء من العدوان غير المبرر.
وجدد البديوي إدانته الشديدة للقصف الوحشي الذي اقترفه الاحتلال اليوم بحق مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا بقطاع غزة الذي راح ضحيته 15 شهيدا و70 جريحا.
كان البديوي قد ندد بشدة بالهجوم الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على مدرسة الفاخورة وأكد في بيان أصدره مجلس التعاون الخليجي على موقف المجلس الثابت الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات الإغاثية والأساسية للمواطنين مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والقيام بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية الوحشية. (النهاية)

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