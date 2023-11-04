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دوري زين لكرة القدم: القادسية والسالمية يفوزان على كاظمة وخيطان في ختام الجولة السابعة

11/4/2023 11:53:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 11 (كونا) -- فاز نادي القادسية اليوم السبت على نظيره كاظمة بهدفين نظيفين فيما تغلب السالمية على خيطان بنتيجة(3-1) في ختام الجولة السابعة من دوري (زين) لكرة القدم.
وعلى استاد الصداقة والسلام تمكن القادسية من تحقيق فوز ثمين على مضيفه كاظمة بهدفين سجل الاول اللاعب ابراهيما تانديا بالدقيقة 32 في حين سجل الثاني اللاعب يوسف بن سودة بالدقيقة 37 من زمن الشوط الاول من المباراة.
وحافظ الاصفر على الهدفين طوال المباراة وسط محاولات كثيرة من صاحب الارض الفريق البرتقالي الى ان باءت جميعها بالفشل ليحصد القادسية النقاط الثلاث.
ورفع القادسية رصيده الى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني فيما بقي كاظمة على نقاطه العشر متراجعا للمركز السادس.
وفي المباراة الأخرى استطاع السالمية التحول من تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف سجلها اللاعب سيبا بالدقيقة 45 وإيساكا بالدقيقة 52 ومهدي دشتي بالدقيقة 96 فيما سجل لخيطان اللاعب رودريغو بالدقيقة 20.
ورفع السماوي رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الرابع فيما بقي خيطان على نقاطه الخمس بالمركز التاسع.
وأسفرت نتائج الجولة عن فوز النصر والكويت والشباب والسالمية والقادسية على العربي والفحيحيل والجهراء وخيطان وكاظمة على التوالي. (النهاية)

س ع د / ه س ص



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