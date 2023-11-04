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دوري (روشن) السعودي: (النصر) يفوز على نظيره (الخليج) بهدفين نظيفين

11/4/2023 11:53:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 11 (كونا) -- فاز نادي (النصر) السعودي اليوم السبت على نظيره نادي (الخليج) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (2 - 0).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (12) من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) بالرياض.
ومنذ بداية المبارة لعب النصر مهاجما ليسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول عند الدقيقة 26 وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني أحرز المدافع ايميريك لابورت الهدف الثاني للنصر.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة فاز نادي أبها على نظيره الأخدود بنتيجة (3 - 2) على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها فيما تعادل نادي الاتفاق مع الرائد بنتيجة سلبية في المباراة المقامة على ملعب نادي الاتفاق بالدمام. (النهاية)

ع س ط / م م ج




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