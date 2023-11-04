دوري (روشن) السعودي: (النصر) يفوز على نظيره (الخليج) بهدفين نظيفين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 11 (كونا) -- فاز نادي (النصر) السعودي اليوم السبت على نظيره نادي (الخليج) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (2 - 0).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (12) من بطولة الدوري على ملعب (الأول بارك) بالرياض.
ومنذ بداية المبارة لعب النصر مهاجما ليسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول عند الدقيقة 26 وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني أحرز المدافع ايميريك لابورت الهدف الثاني للنصر.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة فاز نادي أبها على نظيره الأخدود بنتيجة (3 - 2) على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها فيما تعادل نادي الاتفاق مع الرائد بنتيجة سلبية في المباراة المقامة على ملعب نادي الاتفاق بالدمام. (النهاية)
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