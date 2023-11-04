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العاهل الأردني: لابد من فرض هدنة إنسانية في غزة

11/4/2023 11:53:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 4 - 11 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت ضرورة وقف العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور الأردن حاليا.
وشدد العاهل الأردني على ضرورة ضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية وتكثيف الجهود الدولية من أجل إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع ودعم المنظمات الإغاثية العاملة فيه.
كما أكد دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.
واليوم اجتمع وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية عمان بنظرائه من الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث تداعيات وسبل إنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمته بسبب عدوان الاحتلال على غزة.
كما التقى العاهل الأردني وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع وأكد لهم ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد للمجتمع الدولي بشأن خطورة الوضع في القطاع. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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