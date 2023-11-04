العاهل الأردني: لابد من فرض هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 4 - 11 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت ضرورة وقف العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبد الله الثاني بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور الأردن حاليا.
وشدد العاهل الأردني على ضرورة ضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية وتكثيف الجهود الدولية من أجل إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع ودعم المنظمات الإغاثية العاملة فيه.
كما أكد دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.
واليوم اجتمع وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة الأردنية عمان بنظرائه من الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث تداعيات وسبل إنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمته بسبب عدوان الاحتلال على غزة.
كما التقى العاهل الأردني وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع وأكد لهم ضرورة مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد للمجتمع الدولي بشأن خطورة الوضع في القطاع. (النهاية)
ع م ن / ه س ص
MENAFN04112023000071011013ID1107372994
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