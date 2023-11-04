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الجيش التركي يعلن توجيه ضربات جوية للمسلحين الأكراد بشمال العراق

11/4/2023 11:53:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 4 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش التركي أنه شن مساء اليوم السبت غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بمنطقة هاكورك في شمال العراق ودمر 15 موقعا للحزب الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا".

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن "العملية نفذت مساء السبت بهدف إنهاء الهجمات الإرهابية من شمال العراق عبر تحييد تنظيم (بي كي كي) الانفصالي والعناصر الإرهابية الأخرى".
وقالت إن ذلك يأتي "لضمان أمن حدود البلاد بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن الأهداف المذكورة تتكون من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات مرجحا أنها "كانت تضم قيادات إرهابية لحظة القصف".
وتوعدت وزارة الدفاع التركية بمواصلة مواصلة"الحرب على الإرهاب حتى تحييد آخر عناصره بهدف الحفاظ على أمن البلاد وسلامة شعبها". (النهاية) ا ع س / ه س ص

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