الجيش التركي يعلن توجيه ضربات جوية للمسلحين الأكراد بشمال العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 4 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش التركي أنه شن مساء اليوم السبت غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بمنطقة هاكورك في شمال العراق ودمر 15 موقعا للحزب الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا".
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن "العملية نفذت مساء السبت بهدف إنهاء الهجمات الإرهابية من شمال العراق عبر تحييد تنظيم (بي كي كي) الانفصالي والعناصر الإرهابية الأخرى".
وقالت إن ذلك يأتي "لضمان أمن حدود البلاد بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح البيان أن الأهداف المذكورة تتكون من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات مرجحا أنها "كانت تضم قيادات إرهابية لحظة القصف".
وتوعدت وزارة الدفاع التركية بمواصلة مواصلة"الحرب على الإرهاب حتى تحييد آخر عناصره بهدف الحفاظ على أمن البلاد وسلامة شعبها". (النهاية) ا ع س / ه س ص
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