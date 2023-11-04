الدوري الألماني: فوز (بايرن ميونيخ) على (دورتموند) بأربعة أهداف نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 11 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا كبيرا على نظيره (بوروسيا دورتموند) بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وجاءت أهداف اللقاء عبر الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة الرابعة قبل أن يتمكن الإنجليزي الدولي هاري كين من تسجيل الهدف الأول له والثاني لفريقه في الدقيقة التاسعة.
وفي الدقيقة ال72 عاد هاري كين ليسجل الهدف الثالث لفريقه قبل أن يختتم اللقاء بهدف رابع وثالث له في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع ليسجل بذلك قاني هاتريك له على التوالي والثالث منذ بداية الموسم رافعا رصيده في صدارة الهدافين الى 15 هدفا من 10 مباريات فقط.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها تعادل (فرايبورغ) مع (غلادباخ) بثلاثة اهداف لمثلها بينما فاز (باير ليفركوزن) على (هوفنهايم) بثلاثة اهداف لهدفين.
وبينما خسر (أنيون برلين) أمام (فرانكفورت) بثلاثة أهداف تعادل كذلك (كولونيا) مع (أوغسبورغ) بهدف لمثله وتغلب (ماينتس) على (لايبزيغ) بهدفين لصفر.
وتختتم المرحلة العاشرة غدا الأحد بلقاءين يجمع الأول بين (فولفسبورغ) و(بريمن) فيما يلتقي بالثاني (هوفنهايم) مع (شتوتغارت).
وفي مستهل المرحلة خسر (دارمشتات) مساء الجمعة أمام (بوخوم) بهدف لهدفين.
ووفق هذه النتائج يبقى (باير ليفركوزن) في الصدارة برصيد 28 نقطة يليه (بايرن ميونيخ) برصيد 26 نقطة و(شتوتغارت) في المركز الثالث برصيد 21 نقطة لكن بمباراة أقل. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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