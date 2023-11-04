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الدوري الألماني: فوز (بايرن ميونيخ) على (دورتموند) بأربعة أهداف نظيفة

11/4/2023 11:53:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 11 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا كبيرا على نظيره (بوروسيا دورتموند) بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وجاءت أهداف اللقاء عبر الفرنسي دايوت أوباميكانو في الدقيقة الرابعة قبل أن يتمكن الإنجليزي الدولي هاري كين من تسجيل الهدف الأول له والثاني لفريقه في الدقيقة التاسعة.
وفي الدقيقة ال72 عاد هاري كين ليسجل الهدف الثالث لفريقه قبل أن يختتم اللقاء بهدف رابع وثالث له في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع ليسجل بذلك قاني هاتريك له على التوالي والثالث منذ بداية الموسم رافعا رصيده في صدارة الهدافين الى 15 هدفا من 10 مباريات فقط.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها تعادل (فرايبورغ) مع (غلادباخ) بثلاثة اهداف لمثلها بينما فاز (باير ليفركوزن) على (هوفنهايم) بثلاثة اهداف لهدفين.
وبينما خسر (أنيون برلين) أمام (فرانكفورت) بثلاثة أهداف تعادل كذلك (كولونيا) مع (أوغسبورغ) بهدف لمثله وتغلب (ماينتس) على (لايبزيغ) بهدفين لصفر.
وتختتم المرحلة العاشرة غدا الأحد بلقاءين يجمع الأول بين (فولفسبورغ) و(بريمن) فيما يلتقي بالثاني (هوفنهايم) مع (شتوتغارت).
وفي مستهل المرحلة خسر (دارمشتات) مساء الجمعة أمام (بوخوم) بهدف لهدفين.
ووفق هذه النتائج يبقى (باير ليفركوزن) في الصدارة برصيد 28 نقطة يليه (بايرن ميونيخ) برصيد 26 نقطة و(شتوتغارت) في المركز الثالث برصيد 21 نقطة لكن بمباراة أقل. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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