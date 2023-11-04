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الدوري الايطالي: انتر يحتفظ بالصدارة منفردا بعد الفوز على اتالانتا

11/4/2023 11:53:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 11 (كونا) -- احتفظ فريق انتر ميلانو بصدارة الدوري الايطالي في كرة القدم وذلك بعد فوزه على أتالانتا بهدفين لهدف بينما مني ايه سي ميلان بالهزيمة أمام أودينيزي بهدف بلا مقابل اليوم السبت ضمن مباريات الجولة ال11 من البطولة.
وعلى ملعب استاد (جويس) بمدينة بيرغامو فاز (النيروأدزوري) الزائر على صاحب الأرض أتالانتا بهدفين سجل أولهما هاكان كالهان أوغلو في الدقيقة 40 تلاه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 57 مقابل هدف وحيد سجله جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
وفي ساليرنو في وقت سابق على ملعب استاد (آريكي) تغلب نابولي الزائر على ساليرنيتانا في عقر داره بهدفين نظيفين سجلهما جاكومو راسبادوري بعد 13 دقيقة من صافرة البداية ثم الجيف الماس في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
وفي آخر مباريات السبت على ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) سقط (الروسونيري) على أرضه أمام ضيفه أودينيزي بهدف وحيد سجله روبرتو بيريرا في الدقيقة 62.
وبهذه النتائج يبقى انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 28 نقطة ويوفنتوس في المركز الثاني برصيد 23 نقطة في انتظار لقائه مع فيورنتينا غدا الأحد كما يبقى ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة ويصعد نابولي الى المركز الرابع برصيد 21 نقطة. (النهاية)

م ن / ر ج



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