الدوري الايطالي: انتر يحتفظ بالصدارة منفردا بعد الفوز على اتالانتا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 4 - 11 (كونا) -- احتفظ فريق انتر ميلانو بصدارة الدوري الايطالي في كرة القدم وذلك بعد فوزه على أتالانتا بهدفين لهدف بينما مني ايه سي ميلان بالهزيمة أمام أودينيزي بهدف بلا مقابل اليوم السبت ضمن مباريات الجولة ال11 من البطولة.
وعلى ملعب استاد (جويس) بمدينة بيرغامو فاز (النيروأدزوري) الزائر على صاحب الأرض أتالانتا بهدفين سجل أولهما هاكان كالهان أوغلو في الدقيقة 40 تلاه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 57 مقابل هدف وحيد سجله جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
وفي ساليرنو في وقت سابق على ملعب استاد (آريكي) تغلب نابولي الزائر على ساليرنيتانا في عقر داره بهدفين نظيفين سجلهما جاكومو راسبادوري بعد 13 دقيقة من صافرة البداية ثم الجيف الماس في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
وفي آخر مباريات السبت على ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) سقط (الروسونيري) على أرضه أمام ضيفه أودينيزي بهدف وحيد سجله روبرتو بيريرا في الدقيقة 62.
وبهذه النتائج يبقى انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 28 نقطة ويوفنتوس في المركز الثاني برصيد 23 نقطة في انتظار لقائه مع فيورنتينا غدا الأحد كما يبقى ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة ويصعد نابولي الى المركز الرابع برصيد 21 نقطة. (النهاية)
م ن / ر ج
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