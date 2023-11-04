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الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (ريال سوسيداد) بهدف قاتل

11/4/2023 11:53:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 11 (كونا) -- حقق (برشلونة) فوزا قاتلا على منافسه (ريال سوسيداد) بهدف دون رد اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (ريالي أرينا) سجل مدافع (برشلونة) الأوروغوياني رونالد أراوخو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع ليحصد الضيوف النقاط الثلاث.
ورفع (برشلونة) رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام للمسابقة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر (جيرونا) ونقطة خلف (ريال مدريد) فيما تجمد (ريال سوسيداد) عند 19 نقطة في المركز السادس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة اعتلى (جيرونا) صدارة الترتيب بالفوز بأربعة أهداف لهدفين على (أوساسونا) بينما فاز (لاس بالماس) على (أتلتيكو مدريد) الرابع بهدفين لهدف في حين يستضيف الوصيف (ريال مدريد) جاره (رايو باييكانو) الثامن على ملعب (سانتياغو برنابيو) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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