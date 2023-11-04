الدوري الإسباني: (برشلونة) يهزم (ريال سوسيداد) بهدف قاتل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 11 (كونا) -- حقق (برشلونة) فوزا قاتلا على منافسه (ريال سوسيداد) بهدف دون رد اليوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (ريالي أرينا) سجل مدافع (برشلونة) الأوروغوياني رونالد أراوخو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع ليحصد الضيوف النقاط الثلاث.
ورفع (برشلونة) رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام للمسابقة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر (جيرونا) ونقطة خلف (ريال مدريد) فيما تجمد (ريال سوسيداد) عند 19 نقطة في المركز السادس بالترتيب.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة اعتلى (جيرونا) صدارة الترتيب بالفوز بأربعة أهداف لهدفين على (أوساسونا) بينما فاز (لاس بالماس) على (أتلتيكو مدريد) الرابع بهدفين لهدف في حين يستضيف الوصيف (ريال مدريد) جاره (رايو باييكانو) الثامن على ملعب (سانتياغو برنابيو) غدا الأحد. (النهاية)
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