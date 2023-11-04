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تقارير صحية: الاحتلال يقتل طفلين ويصيب عشرة كل عشر دقائق في غزة

11/4/2023 11:53:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 4 - 11 (كونا) -- قالت السلطات الصحية اليوم السبت ان الاحتلال الاسرائيلي يقتل طفلين ويصيب عشرة أطفال كل عشر دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وقال مدير مركز الطوارئ بالمنظومة الصحية (السلطات الصحية) بغزة الدكتور معتصم صلاح في تصريح صحفي ان الاحتلال قتل 3900 طفل وأصاب 8067 بجراح مختلفة منذ بدء عدوانه على القطاع.
واضاف صلاح ان 1250 طفلا لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقا للسلطات الصحية فإن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر بلغت 9488 شهيدا و24158 جريحا. (النهاية)

و أ ب / ر ج



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