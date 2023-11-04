تقارير صحية: الاحتلال يقتل طفلين ويصيب عشرة كل عشر دقائق في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 4 - 11 (كونا) -- قالت السلطات الصحية اليوم السبت ان الاحتلال الاسرائيلي يقتل طفلين ويصيب عشرة أطفال كل عشر دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.
وقال مدير مركز الطوارئ بالمنظومة الصحية (السلطات الصحية) بغزة الدكتور معتصم صلاح في تصريح صحفي ان الاحتلال قتل 3900 طفل وأصاب 8067 بجراح مختلفة منذ بدء عدوانه على القطاع.
واضاف صلاح ان 1250 طفلا لا يزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
ووفقا للسلطات الصحية فإن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر بلغت 9488 شهيدا و24158 جريحا. (النهاية)
و أ ب / ر ج
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