موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الرحلة 12 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي تصل إلى مطار العريش بمصر وعلى متنها سيارة إسعاف مجهزة بكامل المعدات الطبية للعناية المركزة لإيصالها الى قطاع غزة عبر معبر رفح تلبية للاحتياجات الطبية العاجلة.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 15 فلسطينيا في قصف لقوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة (الفاخورة) بمخيم جباليا شمالي القطاع والتي تؤوي الاف النازحين الفلسطينيين وتقول إن عدد الشهداء منذ السابع من اكتوبر الماضي ارتفع إلى 9488 شهيدا و24158 جريحا.
غزة - السلطات الصحية تقول ان الاحتلال الاسرائيلي يقتل طفلين ويصيب عشرة أطفال كل عشر دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة حيث إنه قتل 3900 طفل وأصاب 8067 آخرين بجراح منذ بدء عدوانه على القطاع.
الخرطوم - قوات الدعم السريع بالسودان تعلن سيطرتها على الفرقة 15 مشاة بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور فيما قتل 12 شخصا وأصيب آخرون جراء قصف في العاصمة الخرطوم. (النهاية) ر ج
MENAFN04112023000071011013ID1107372988
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.