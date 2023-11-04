موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الرحلة 12 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي تصل إلى مطار العريش بمصر وعلى متنها سيارة إسعاف مجهزة بكامل المعدات الطبية للعناية المركزة لإيصالها الى قطاع غزة عبر معبر رفح تلبية للاحتياجات الطبية العاجلة.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 15 فلسطينيا في قصف لقوات الاحتلال الاسرائيلي لمدرسة (الفاخورة) بمخيم جباليا شمالي القطاع والتي تؤوي الاف النازحين الفلسطينيين وتقول إن عدد الشهداء منذ السابع من اكتوبر الماضي ارتفع إلى 9488 شهيدا و24158 جريحا.

غزة - السلطات الصحية تقول ان الاحتلال الاسرائيلي يقتل طفلين ويصيب عشرة أطفال كل عشر دقائق خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة حيث إنه قتل 3900 طفل وأصاب 8067 آخرين بجراح منذ بدء عدوانه على القطاع.

الخرطوم - قوات الدعم السريع بالسودان تعلن سيطرتها على الفرقة 15 مشاة بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور فيما قتل 12 شخصا وأصيب آخرون جراء قصف في العاصمة الخرطوم. (النهاية) ر ج