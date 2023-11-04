استشهاد عدد من الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال قطاع غزة

استشهاد عدد من الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال قطاع غزة
التاريخ
11/4/2023 11:53:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 تشرين الثاني (بترا)- استشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا غربي مدينة غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال منزلين في منطقة دوار الصلاحات في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
ووصل مستشفى الأقصى 9 شهداء وعشرات المصابين في قصف على مخيم المغازي وسط القطاع.
--(بترا)
ا ش/ف ج
05/11/2023 06:27:50
MENAFN04112023000117011021ID1107372987
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