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استشهاد عدد من الفلسطينيين بقصف طائرات الاحتلال قطاع غزة

11/4/2023 11:53:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 5 تشرين الثاني (بترا)- استشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا غربي مدينة غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال منزلين في منطقة دوار الصلاحات في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
ووصل مستشفى الأقصى 9 شهداء وعشرات المصابين في قصف على مخيم المغازي وسط القطاع.
--(بترا)
ا ش/ف ج
05/11/2023 06:27:50

MENAFN04112023000117011021ID1107372987

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