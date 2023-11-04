زخات رعدية جنوبي وشرقي المملكة اليوم وسط تحذيرات من تشكل السيول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الثاني (بترا)- تكون الأجواء اليوم الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، يحتمل أن تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تشكل السيول في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 14 وفي مرتفعات الشراة 26 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 13، وفي مناطق السهول 30 - 16، وفي الأغوار الشمالية 36 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 22، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

05/11/2023 06:21:17

