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وزير الخارجية الأميركي يزور تركيا

11/4/2023 11:53:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 5 تشرين الثاني (بترا ) - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية وواشنطن بوست .
--(بترا)
ب خ/أز/ ع ط
05/11/2023 00:02:28

MENAFN04112023000117011021ID1107372985

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