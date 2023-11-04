وزير الخارجية الأميركي يزور تركيا

وزير الخارجية الأميركي يزور تركيا
التاريخ
11/4/2023 11:53:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 5 تشرين الثاني (بترا ) - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية وواشنطن بوست .
--(بترا)
ب خ/أز/ ع ط
05/11/2023 00:02:28
MENAFN04112023000117011021ID1107372985
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