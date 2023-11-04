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رحمة رياض تحيى حفلها الغنائى في العراق 9 نوفمبر

11/4/2023 11:52:43 PM
(MENAFN- Youm7) تحيى الفنانة العراقية رحمة رياض ، حفلها الغنائى بدولة العراق، يوم 9 نوفمبر الجارى، والذى شهد تأجيلاً تضامنًا للأحداث الجارية في فلسطين وتعرضها لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان من المقرر إقامتها 20 أكتوبر الماضى.

وطرحت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.

الفنانة رحمة رياض من موالد مدينة البصرة بالعراق وهى ابنة المطرب رياض أحمد، والتحقت بالدراسة في صغرها في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر ومصر.

شاركت رحمة في كثير من برامج اكتشاف المواهب منها برنامج "سوبر ستار" وكانت آنذاك في السابعة عشرة من عمرها ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات.

وتعتبر مشاركة رحمة في برنامج "ستار أكاديمي" من أكثر الخطوات حظا ونجاحا للفنانة العراقية، حيث لقيت فرصتها الذهبية لكي تظهر أمام الوطن العربي مرة أخرى ووقفت رحمة رياض بفضل موهبتها إلى جوار العديد من فنانات الوطن العربي كالفنانة أصالة نصري، لطيفة، أنغام ونوال الزغبي.







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