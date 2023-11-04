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طرح فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد 15 نوفمبر

11/4/2023 11:52:12 PM
(MENAFN- Youm7) استقر صناع فيلم "بلوموندو " بطولة النجم حسن الرداد على طرحه في دور العرض السينمائى 15 نوفمبر الجارى، في دور عرض السينمات في الوطن العربى.

فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وعدد من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث
يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

وقدم حسن الرداد آخر أعماله في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

تدور الأحداث حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.







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