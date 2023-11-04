ذكرى وفاة الفنان حسن عابدين .. كيف أقنعه الشعراوى بالتراجع عن اعتزاله؟

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان القدير حسن عابدين ، الذي رحل عن عالمنا 5 نوفمبر عام 1989، تاركا وراءه إرثًا فنيا يتعدى 100 عمل فني، ما بين السينما والدراما والمسرح.

وعلى الرغم من الأدوار المهمة التي جسدها خلال فترة حياته الفنية، إلا أنه في سبعينات القرن الماضي، قرر حسن عابدين اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء نهائيا، بسبب موقف حدث له أثناء أدائه العمرة، وهو منعه من دخول المسجد النبوي بسبب كونه ممثلاً، فحزن بشدة، وذلك حسب تصريحات نجله خلال مقابلة تليفزيونية.

قال نجله: "والدي بعد عودته حبس نفسه في غرفته ولا يخرج منها إلا للصلاة فقط وفكر في الاعتزال وتكلم مع صديقه الفنان ابراهيم الشامي وأبلغه أنه سيعتزل، وطالبه صديقه بالانتظار وأخذ فتوى من الإمام محمد الشعراوي".

وفي هذا الموقف كان هناك دور كبير للشيخ الشعراوي، إذ لجأ "عابدين" إليه، ورحب به الشعراوي، وعندما حكى له الموقف، نصحه أن يستمر في مهنته، قائلا: "انت حبيبي، لما تعتزل هتفرج على مين بعد كده"، وهو ما أفرحه ليعود مرة أخرى إلى التمثيل.

يذكر أن الفنان الراحل حسن عابدين ولد فى محافظة بنى سويف بتاريخ 21 أكتوبر 1931، وهو من الممثلين المخضرمين، مثّل أدوار مميزة فى السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلاً تليفزيونياً، قام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة فى وقتها ومن بينها مسلسل الشهير أهلاً بالسكان، بالإضافة إلى عمله فى سهرات تليفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة فى مسرحيات رائعة مثل دوره فى مسرحية عش المجانين ودوره فى مسرحية على الرصيف مع الفنانة سهير البابلى، وكذلك له أدوار جميلة فى السينما، وكان مشواره حافلاً رغم قصره، بدأ فى المسرح العسكرى عندما كان متطوعاً فى الجيش.