معالى زايد من عائلة فنية وقدمت أكثر من 100 عمل فنى خلال مشوارها.. ذكرى ميلادها

MENAFN - Youm7) تحل ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد ، اليوم الأحد 5 نوفمبر، والتي تعد واحدة من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، وقدمت عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميدى والتراجيدى، ما جعل لها بصمات عديدة في السينما المصرية.

الفنانة معالى زايد قدمت أكثر من 100 عمل فنى تنوع بين السينما والدراما والتليفزيونية والمسرح، وتنتمي لعائلة فنية فوالدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، وهي خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما.

حصلت الفنانة معالي زايد عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "السادة الرجال" من جمعية الفيلم.

قدمت الفنانة معالى زايد العديد من الأفلام اليسنمائية الناجحة، من بينها، وضاع العمر يا ولدي، عروسة وجوز عرسان، ولا من شاف ولا من دري، الحلال يكسب، العربجي، الشقة من حق الزوجة، الأرملة والشيطان، الفرن، بيت القاضي، استغاثة من العالم الآخر، أنا اللي قتلت الحنش، قضية عم أحمد، لولاكي، السكاكيني، السادة الرجال، الصرخة، سيداتي آنساتي، أبو الدهب، البيضة والحجر، الزوجة تعرف أكثر، الزمن الصعب، أسوار الحب، المتهمة، رجل مهم جدا، سمك لبن تمر هندي، كتيبة الإعدام، وغيرها.

كما قدمت الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة في التليفزيون المصرى منها،

الليلة الموعودة،

دموع في عيون وقحة، الرجل الذي هوى، حلم الليل والنهار، بدارة، شفيقة ومتولي، الدم والنار، حضرة المتهم ابى، امراة من الصعيد الجواني، ابن الارندلى، الوترد المشدود، موجة حارة.