سيناء أرض الفيروز.. لماذا أطلق عليها هذا الاسم؟

(MENAFN
- Youm7) سيناء .. مجرد ذكر اسمها يشعرك بالحنين إليها، لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين، فهى قلب مصر وبوابتها الشرقية، سيناء أرض الأنبياء والأديا ، تحتضن كل مقومات الجمال والطبيعة الخلابة، رمالها صفراء ذهبية، ومياهها زرقاء فيروزية، تحتفظ بثروة هائلة من المعادن في باطن أرضها، إذا سألت أحد عنها يجيبك نعم إنها أرض الفيروز، ترى لماذا سميت بهذا الاسم؟
الفيروز
سيمت سيناء بأرض الفيروز نسبة لكثرة مناجم الفيروز فيها، وشكل فيروز سيناء لونه أخضر سماوي، ويعد من أجمل وأرقى أنواع الفيروز في العالم.
لقد أكد الكثير من المؤرخين أن القدماء المصرين اكتشفوا هذا الحجر الكريم منذ عصور الأسر الفرعونية، يستخرج "الفيروز" من مناجم سرابيط الخام والمغارة وتقع جنوب غرب شبه جزيرة سيناء وبالتحديد في مدينة "أبو زنيمة"، لذلك اشتهرت باسم "أرض الفيروز"، وقد احتفظت مقابر ملوك الفراعنة وأشهرهم توت عنخ أمون بالكثير من أحجار الفيروز
حجر الفيروز.
ويتشكل حجر الفيروز من الصخور النارية والرسوبية والتي تتنج الحجر النفيس بواسطة ترسيب المحاليل التي تتكون من أبخرة النحاس الصاعدة.
وجدير بالذكر أن هناك العديد من الأحجار الكريمة المعروفة والمنشرة حول العالم ومنها، أحجار الكريمة وغيرها شبه الكريمة تتفاوت في شكلها ولونها وبريقها وشفافيتها وحجمها وهذه أشهر الأنواع ومنها، الفيروز،الألماس، اللازورد، الزبرجد، الكهرمان، الزمرد، المرجان، الياقوت،
اللؤلؤ.
سيناءأرض الفيروز
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