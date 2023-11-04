سيناء أرض الفيروز.. لماذا أطلق عليها هذا الاسم؟

MENAFN - Youm7) سيناء .. مجرد ذكر اسمها يشعرك بالحنين إليها، لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين، فهى قلب مصر وبوابتها الشرقية، سيناء أرض الأنبياء والأديا ، تحتضن كل مقومات الجمال والطبيعة الخلابة، رمالها صفراء ذهبية، ومياهها زرقاء فيروزية، تحتفظ بثروة هائلة من المعادن في باطن أرضها، إذا سألت أحد عنها يجيبك نعم إنها أرض الفيروز، ترى لماذا سميت بهذا الاسم؟

الفيروز

سيمت سيناء بأرض الفيروز نسبة لكثرة مناجم الفيروز فيها، وشكل فيروز سيناء لونه أخضر سماوي، ويعد من أجمل وأرقى أنواع الفيروز في العالم.

لقد أكد الكثير من المؤرخين أن القدماء المصرين اكتشفوا هذا الحجر الكريم منذ عصور الأسر الفرعونية، يستخرج "الفيروز" من مناجم سرابيط الخام والمغارة وتقع جنوب غرب شبه جزيرة سيناء وبالتحديد في مدينة "أبو زنيمة"، لذلك اشتهرت باسم "أرض الفيروز"، وقد احتفظت مقابر ملوك الفراعنة وأشهرهم توت عنخ أمون بالكثير من أحجار الفيروز

حجر الفيروز.

ويتشكل حجر الفيروز من الصخور النارية والرسوبية والتي تتنج الحجر النفيس بواسطة ترسيب المحاليل التي تتكون من أبخرة النحاس الصاعدة.

وجدير بالذكر أن هناك العديد من الأحجار الكريمة المعروفة والمنشرة حول العالم ومنها، أحجار الكريمة وغيرها شبه الكريمة تتفاوت في شكلها ولونها وبريقها وشفافيتها وحجمها وهذه أشهر الأنواع ومنها، الفيروز،الألماس، اللازورد، الزبرجد، الكهرمان، الزمرد، المرجان، الياقوت،

اللؤلؤ.





سيناءأرض الفيروز